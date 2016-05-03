​Власти США подтвердили смерть российского гражданина в центре задержания

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) подтвердила во вторник смерть российского гражданина Игоря Зязина в центре задержания в Сан-Диего.

Как передает Report, по данным ведомства, 46-летний Зязин скончался в минувшее воскресенье в центре задержания в Сан-Диего.

"Зязин был передан под охрану ICE 24 апреля после того, как попытался въехать на территорию США в порту Сан Исидро. Зязин предъявил в порту офицерам Таможенной и пограничной службы США российский паспорт и офицеры определили, что его ранее депортировали в 2009 году", — говорится в сообщении.

"На момент смерти Зязин дожидался беседы с представителем службы гражданства и иммиграции, который должен был определить следующие шаги в его деле. База данных показывает, что у него не было истории совершения преступлений в США", — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что в воскресенье Зязин был обнаружен без сознания в своей камере. "Зязин, которому было 46 лет, был объявлен парамедиками скончавшимся около 10 часов вечера по дороге в больницу", — уточняет ICE. Официальная причина смерти будет определена судмедэкспертом Сан-Диего.

"ICE проинформировали родственников Зязина и уведомили российских консульских представителей", — уточнили в службе. О происшествии уведомили также местные правоохранительные органы и контрольное ведомство министерства внутренней безопасности США.

Зязин уже шестой человек, скончавшийся в тюрьме иммиграционной полиции США в текущем году.