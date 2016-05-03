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    ​Власти США подтвердили смерть российского гражданина в центре задержания

    46-летний Зязин скончался в минувшее воскресенье в центре задержания в Сан-Диего

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) подтвердила во вторник смерть российского гражданина Игоря Зязина в центре задержания в Сан-Диего.

    Как передает Report, по данным ведомства, 46-летний Зязин скончался в минувшее воскресенье в центре задержания в Сан-Диего.

    "Зязин был передан под охрану ICE 24 апреля после того, как попытался въехать на территорию США в порту Сан Исидро. Зязин предъявил в порту офицерам Таможенной и пограничной службы США российский паспорт и офицеры определили, что его ранее депортировали в 2009 году", — говорится в сообщении.

    "На момент смерти Зязин дожидался беседы с представителем службы гражданства и иммиграции, который должен был определить следующие шаги в его деле. База данных показывает, что у него не было истории совершения преступлений в США", — уточнили в ведомстве.

    Уточняется, что в воскресенье Зязин был обнаружен без сознания в своей камере. "Зязин, которому было 46 лет, был объявлен парамедиками скончавшимся около 10 часов вечера по дороге в больницу", — уточняет ICE. Официальная причина смерти будет определена судмедэкспертом Сан-Диего.

    "ICE проинформировали родственников Зязина и уведомили российских консульских представителей", — уточнили в службе. О происшествии уведомили также местные правоохранительные органы и контрольное ведомство министерства внутренней безопасности США.

    Зязин уже шестой человек, скончавшийся в тюрьме иммиграционной полиции США в текущем году.

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