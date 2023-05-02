Власти США отменяют обязательную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев

Американские власти отменяют с 12 мая требование обязательной вакцинации от COVID-19 для прибывающих в США иностранцев, а также федеральных служащих и подрядчиков.

Американские власти отменяют с 12 мая требование обязательной вакцинации от COVID-19 для прибывающих в США иностранцев, а также федеральных служащих и подрядчиков.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Кроме того, Министерство здравоохранения и социальных служб и Министерство внутренней безопасности США запустят процесс по отмене требования вакцинации от педагогов дошкольного образования, сотрудников медицинских учреждений, работающих по программам медицинской помощи пожилым и нуждающимся Medicare и Medicaid. Обязательную вакцинацию перестанут требовать и от «некоторых неграждан США при пересечении сухопутной границы». "В ближайшие дни будут представлены дополнительные подробности, связанные с отменой этих требований", - обещает Белый дом.

Власти Соединенных Штатов с ноября 2021 года начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Согласно этим правилам, принимаются только справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения.