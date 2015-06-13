​Власти США отказали Exxon Mobil в просьбе пересмотреть штраф

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Власти США отказали нефтяной компании Exxon Mobil в просьбе пересмотреть штраф в $1 млн. за разлив нефти в реку Йеллоустоун (штат Монтана) в 2011 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении управления безопасности систем снабжения и взрывоопасных веществ США (PHMSA).

"Просьба о пересмотре решения была отклонена. Данное решение является окончательным в этом процессе", - подчеркнули в организации.

По мнению властей, компания "не смогла провести анализ степени риска, который оценил бы вероятность повреждения трубопровода и разлива нефти в ходе паводка, характерного для этого времени года".

В июле 2011 года, из-за прорыва нефтепровода Silvertip, чьим владельцем является Exxon Mobil, в реку Йеллоустоун попало около 238,5 тыс. литров нефти. Как отметили в PHMSA, это "нанесло ущерб окружающей среде, а также вынудило покинуть местность около 42 человек". В январе этого года ведомство признало виновным компанию и наложило на нее штраф в размере $1 млн за выявленные нарушения. В феврале Exxon Mobil подала прошение о пересмотре решения, в частности уменьшения суммы штрафа, в чем ей и было отказано.