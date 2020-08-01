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Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.
Другие страны
1 августа 2020 г. 06:16
Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год

Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно 78-страничному документу, в минувшем году глава государства, помимо прочего, заработал 21,4 млн долларов США благодаря своему курорту Мар-а-Лаго в штате Флорида. В декларации за 2018 год доход от этого комплекса был выше - почти долларов США долларов США. Прибыль от отеля в Вашингтоне по сравнению с 2018 годом сократилась на 300 тыс. и составила 40,5 млн долларов США. В свою очередь курорт Trump National Doral Miami в 2019 году принес Трампу 77,2 млн долларов США - на 1,3 млн долларов США больше, чем в предыдущем году. Доходы от гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) также выросли - с 15,7 млн до 17,7 млн долларов США.

Как подсчитала газета The Wall Street Journal, в целом доходы главы Белого дома в 2019 году составили не менее 446 млн долларов США. Издание отмечает, что финансовая выписка должна была быть обнародована раньше, однако из-за пандемии сроки публикации сдвинулись.

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