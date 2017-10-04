 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти США опознали почти всех жертв бойни в Лас-Вегасе

    Мы опознали всех жертв, кроме троих, - сказал Джозеф Ломбардo© Getty İmages

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Власти США опознали почти всех людей, застреленных в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на понедельник. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

    Как передает Report, его выступление транслировал телеканал CNN.

    "Мы опознали всех жертв, кроме троих", - сказал он.

    В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка.

    Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi