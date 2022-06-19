Власти США одобрили вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Американские власти в субботу приняли решение одобрить прививки от коронавируса, разработанные консорциумом Pfizer - BioNTech и компанией Moderna, для детей в возрасте до пяти лет.

Американские власти в субботу приняли решение одобрить прививки от коронавируса, разработанные консорциумом Pfizer - BioNTech и компанией Moderna, для детей в возрасте до пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Сегодняшний день - это монументальный шаг вперед в борьбе нашей страны с вирусом: практически каждый американец теперь имеет право на защиту, которую обеспечивают вакцины (от) COVID-19. После тщательной и независимой научной экспертизы Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов и (федеральные) Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили и рекомендовали первые вакцины от COVID-19 для детей в возрасте до пяти лет", - отметил американский лидер.

Он добавил, что США стали первой страной в мире, разрешившей такие прививки. Байден указал, что его администрация "планировала и готовилась к этому моменту в течение нескольких месяцев", закупая дозы мРНК-вакцин для всех детей в возрасте от шести месяцев. "Эти вакцины безопасны, высокоэффективны и дают родителям уверенность в том, что их ребенок защищен от наихудших последствий COVID-19", - пояснил Байден.