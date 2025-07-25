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Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда

Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила слияние медиакомпаний Paramount Global и Skydance Media.
Другие страны
25 июля 2025 г. 22:28
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила слияние медиакомпаний Paramount Global и Skydance Media.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, компании получили разрешение после того, как пошли на уступки требованиям администрации президента Дональда Трампа.

Переговоры по сделке длились около года. Финальным этапом стало согласие Skydance назначить омбудсмена по вопросам редакционной беспристрастности и отказаться от программ по разнообразию, равенству и инклюзивности.

Председатель FCC Брендан Карр заявил, что Skydance будет обеспечивать разнообразие политических и идеологических точек зрения в выпускаемом контенте. В течение двух лет Paramount будет иметь омбудсмена для рассмотрения жалоб на предвзятость в ее материалах.

Против решения комиссии выступила ее член Анна Гомес. Она назвала одобрение «капитуляцией» перед администрацией Трампа и предупредила о риске для свободы прессы.

Skydance Media под руководством Дэвида Эллисона летом 2024 года договорилась о приобретении контроля над Paramount - материнской компанией CBS, MTV и студии Paramount Pictures — после сложных переговоров с Шари Редстоун, чья семья долгие годы управляла этим бизнесом. Эллисон, сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, обошел других претендентов, включая Sony.

Общий объем инвестиций, которые планирует получить Paramount в результате сделки, — более $8 млрд.

Последнее время Paramount переживает финансовые трудности из-за сокращения аудитории традиционного ТВ и необходимостью реструктуризации. В прошлом году компания сократила расходы на $500 млн и уволила 15% сотрудников (около 2 тыс. человек), а недавно объявила о волне новых сокращений.

Skydance планирует вложить деньги и технологии в развитие Paramount, увеличить выпуск фильмов и опираться на успешные франшизы, такие как Top Gun, Star Trek, Transformers, Mission: Impossible.

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