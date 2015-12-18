Власти США одобрили перевод 17 заключенных Гуантанамо в тюрьмы других государств

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Пентагон одобрил перевод 17 заключенных Гуантанамо в тюрьмы других государств. Об этом говорится в распространенном в четверг американскими СМИ письме министра обороны Эштона Картера в Конгресс, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Глава Пентагона Эштон Картер уведомил Конгресс об одобрении передачи 17 заключенных в тюрьмы других стран", - отмечают информационные агентства.

По их данным, несколько стран уже подтвердили свое желание принять узников на своей территории. После того, как передача состоится, число заключенных в Гуантанамо сократится до 90 человек.

Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест заявил, что эксперты по национальной безопасности США рассмотрели дела 48 заключенных кубинской тюрьмы и пришли к выводу, что они могут быть переданы другим странам.

В настоящее время в тюрьме на Кубе находятся 107 заключенных, которые были захвачены во время провозглашенной Вашингтоном после терактов 11 сентября 2001 года войны с терроризмом. 48 узников могут перевести в тюрьмы в других государствах, оставшиеся 59 считаются для этого слишком опасными.