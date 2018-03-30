Власти США обяжут подающих на визу сдавать историю пользования соцсетями за пять лет

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа намерена обязать иностранных граждан, подающих на визу для посещения этой страны каждый год, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в информации, полученной в Госдепартаменте.

Как ожидается, об этом правиле официально будет объявлено сегодня.

Госдепартамент полагает, что нововведение непосредственно коснется около 15 млн человек. Исключения из правила будут сделаны для дипломатов и официальных лиц.

Власти не намерены вводить новшество в силу немедленно. Отведен срок в 60 дней для того, чтобы проанализировать реакцию широкой общественности.