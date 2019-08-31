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Власти США обязали Google заплатить штраф в 200 млн долларов

Власти США обязали Google заплатить штраф в 200 млн долларов

Google согласилась заплатить штраф в размере порядка 200 миллионов долларов властям США с связи с нарушением конфиденциальности детей на YouTube. 

Как передает Report, об  этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, разработчика обвиняют в публикации данных несовершеннолетних до 13 лет без согласия родителей.

Штраф в размере $200 млн является одним из крупнейших, наложенных в рамках американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

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