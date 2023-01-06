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Власти США объявили о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки

Власти США объявили о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки Федеральное правительство США объявило о применении ряда новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией и ужесточении контроля над границей с Мексикой.
Другие страны
6 января 2023 г. 02:56
Власти США объявили о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки

Федеральное правительство США объявило о применении ряда новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией и ужесточении контроля над границей с Мексикой.

Как передает Report, соответствующие уведомления распространили Белый дом и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

В справке, обнародованной пресс-службой американского президента говорится, что эти решения направлены на то, "чтобы ограничить беспорядочную и небезопасную миграцию" в Соединенные Штаты из Латинской Америки, а также "укрепить безопасность на границе" с Мексикой. Новые шаги вашингтонской администрации призваны помочь ей пресечь колоссальный поток нелегальных иммигрантов из государств Латинской Америки и смягчить спровоцированный им кризис на южной границе США. Речь идет в том числе о переброске "дополнительных ресурсов на границу" с Мексикой и расширении операций американских компетентных органов против тех, кто занимается незаконной транспортировкой мигрантов из Латинской Америки в Соединенные Штаты, поясняет Белый дом.

По его информации, в рамках нового курса будут прежде всего расширены масштабы применения депортации нелегальных иммигрантов по ускоренной процедуре с пятилетним запретом на попытку повторного въезда в США. Кроме того, принято решение о том, что ежемесячно до 30 тыс. граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы смогут въезжать в США сроком на два года с правом на работу, если в Соединенных Штатах есть лица, обладающие правом приглашать их, а также при условии прохождения проверки со стороны американских правоохранительных органов. При этом граждане упомянутых четырех стран, незаконно переходящие панамскую, мексиканскую и американскую границы с целью попасть в Соединенные Штаты, будут выдворяться за их пределы. Их будут депортировать в Мексику, которая согласилась принимать "30 тыс. граждан из этих четырех стран в месяц", относящихся к категории стремящихся попасть в США нелегальных иммигрантов, уточнил Белый дом.

Наряду с этим американская администрация увеличила квоту беженцев из стран Западного полушария, которых она готова принять в 2023-2024 финансовых годах. Претендовать на переезд в США с правом постоянного проживания по этой линии смогут до 20 тыс. беженцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, США выделили дополнительно $23 млн на оказание гуманитарной помощи "в Мексике и Центральной Америке".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ qanunsuz köçlə mübarizə və Meksika ilə sərhədi gücləndirmək üçün yeni tədbirləri açıqlayıb

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