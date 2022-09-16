Власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина

Власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина и считают встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина примером сближения двух стран.

Власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина и считают встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина примером сближения двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу глубины связей КНР с Россией, выравнивания позиций двух стран даже в то время, когда Россия ведет агрессивную войну в Украине. Эта встреча - пример такого выравнивания. Я не буду говорить что-то еще сверх этого", - сказала она.