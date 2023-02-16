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Власти США и Ирана намерены обменяться заключенными

Власти США и Ирана намерены обменяться заключенными Администрация президента США Джо Байдена проводит непрямые переговоры с Ираном о возможном обмене заключенными.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 04:28
Власти США и Ирана намерены обменяться заключенными

Администрация президента США Джо Байдена проводит непрямые переговоры с Ираном о возможном обмене заключенными.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

В материале говорится, что переговоры проходят при посредничестве Великобритании и Катара.

По информации источников, в рамках сделки Соединенные Штаты могут разблокировать финансовые активы Ирана, которые сейчас заморожены на банковских счетах Южной Кореи вследствие американских рестрикций. В тюрьмах Ирана, по данным телеканала, отбывают наказание три гражданина США.

"На переговорах есть прогресс, но остается неясным, будет ли достигнуто окончательное соглашение", — говорится в публикации.

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