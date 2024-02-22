Власти США готовят ужесточение миграционной политики на границе с Мексикой

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принять односторонние меры без участия Конгресса, чтобы усложнить мигрантам прохождение первичного отбора для получения убежища на американо-мексиканской границе.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принять односторонние меры без участия Конгресса, чтобы усложнить мигрантам прохождение первичного отбора для получения убежища на американо-мексиканской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.

Если эти меры будут приняты, то власти США смогут быстро депортировать недавно прибывших мигрантов, которые "не соответствуют критериям". До окончательного принятия мер, предположительно, остается еще несколько недель, они направлены на снижение числа мигрантов, нелегально пересекающих южную границу. Это связано с тем, что иммиграция остается одним из главных вопросов для избирателей перед президентскими выборами 2024 года.

Сотрудники Службы гражданства и иммиграции США в связи с новыми правилами должны будут повысить стандарты проведения собеседований при первой проверке, которую проходят просители убежища.

На фоне растущей напряженности вокруг вопроса нелегальной иммиграции в США власти Техаса выразили озабоченность увеличением потока незаконных пересечений границы.

Республиканцы акцентируют внимание на необходимости ужесточить иммиграционную политику и обеспечить безопасность границы для защиты национальных интересов. Демократы тем временем подчеркивают важность гуманного подхода к проблеме, а также стремление к реформе иммиграционной системы с учетом прав и потребностей всех сторон.