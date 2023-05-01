Власти США эвакуировали около 1000 американцев из Судана

Из Судана удалось вывезти порядка 1 тыс. американских граждан.
Как передает
"Правительство США способствовало выезду почти 1000 граждан из Судана с момента начала конфликта", — указывается в публикации.
Миллер добавил, что во время осуществления эвакуации США держала тесную координацию с государствами-союзниками.
По его информации, в Порт-Судан прибыл уже второй конвой, организованный правительством Соединенных Штатов.
Напомним, что ранее в Судан прибыл первый самолет с гуманитарной помощью от Красного Креста.