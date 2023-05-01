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Власти США эвакуировали около 1000 американцев из Судана

Власти США эвакуировали около 1000 американцев из Судана Из Судана удалось вывезти порядка 1 тыс. американских граждан.
Другие страны
1 мая 2023 г. 02:17
Власти США эвакуировали около 1000 американцев из Судана

Из Судана удалось вывезти порядка 1 тыс. американских граждан.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Правительство США способствовало выезду почти 1000 граждан из Судана с момента начала конфликта", — указывается в публикации.

Миллер добавил, что во время осуществления эвакуации США держала тесную координацию с государствами-союзниками.

По его информации, в Порт-Судан прибыл уже второй конвой, организованный правительством Соединенных Штатов.

Напомним, что ранее в Судан прибыл первый самолет с гуманитарной помощью от Красного Креста.

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