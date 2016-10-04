 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти США эвакуировали 700 американцев из Гуантанамо из-за урагана

    Они были вывезены шестью военно-транспортными самолетами

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Власти США эвакуировали 700 американцев с военной базы в Гуантанамо из-за урагана.

    Как передает Report, об этом сообщилжурналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

    По его словам, ураган "Мэтью" заставил вывезти с американской военной базы на Кубе около 700 членов семей работников Гуантанамо. Они были вывезены шестью военно-транспортными самолетами — четырьмя С-17 и двумя С-130.

    На базе в Гуантанамо работают и живут около 5,5 тысяч американских работников и членов их семей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi