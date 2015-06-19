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    Власти США: Число терактов в мире возросло в 2014 году на 35%

    Теракты в основном произошли на Ближнем Востоке, в Южной Азии и западной части Африки и унесли жизни примерно 33 тыс. человек

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Количество терактов, совершенных в мире в прошлом году, резко увеличилось - на 35%, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

    Такие данные содержатся в новом ежегодном докладе о террористической угрозе в разных странах, подготовленном Госдепартаментом США.

    Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

    По его сведениям, в общей сложности в минувшем году было зафиксировано почти 13,5 тыс. различных вылазок террористов в 95 государствах.

    Эти теракты в основном произошли на Ближнем Востоке, в Южной Азии и западной части Африки. Они унесли жизни примерно 33 тыс. человек.

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