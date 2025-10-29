Власти США будут менять ряд руководителей Иммиграционной полиции для усиления борьбы с нелегальной миграцией

Власти США намерены сменить ряд руководителей региональных подразделений Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), чтобы обеспечить требуемый Белым домом подход к задержаниям и высылке нелегальных иммигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Три источника, знакомых с вопросом, сказали Axios, что высшие должностные лица ICE уже третий раз пройдут через масштабные кадровые перестановки. Администрация США существенно нарастила давление на ICE, чтобы она выполняла цели администрации по задержаниям и высылкам", - информирует портал.

По данным портала, в Белом доме сменяют до половины глав территориальных подразделений ICE, чтобы обеспечить более решительную реализацию миграционной политики. Подразделения возглавят выходцы из других агентств и управлений министерства внутренней безопасности, включая Пограничный патруль. Ранее патруль помогал ICE в операциях в Лос-Анджелесе и Чикаго.

По данным американских СМИ, руководящих сотрудников ICE в Портленде, Денвере, Сан-Диего, Финиксе, Лос-Анджелесе и Филадельфии накануне переводили на другие должности. Новая волна кадровых перестановок ожидается во вторник. Всего в США есть 25 региональных управлений, новые назначения могут пройти в 10 из них.