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Власти Сомали подписали контракт с компанией из США на поиск нефти на морском шельфе

Власти Сомали подписали контракт с компанией из США на поиск нефти на морском шельфе Правительство Сомали подписало соглашение с американской компанией Coastline Exploration о поиске нефти на сомалийском шельфе.
Другие страны
21 октября 2022 г. 22:56
Власти Сомали подписали контракт с компанией из США на поиск нефти на морском шельфе

Правительство Сомали подписало соглашение с американской компанией Coastline Exploration о поиске нефти на сомалийском шельфе.

Как передает Report со ссылкой Somali Guardian, об этом сообщил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд.

"Федеральное правительство Сомали сделает все возможное для поддержки данного проекта, - цитирует главу государства новостной портал. - Наша цель состоит в том, чтобы первая разведочная скважина была пробурена как можно скорее".

Соглашение, основанное на принципе раздела продукции, предоставляет Coastline Exploration право вести разведку нефти на семи блоках. Американская компания также обязалась немедленно выплатить 7 млн долларов правительству Сомали в качестве бонуса. Портал отмечает, что важную роль в заключении нынешнего соглашения сыграла Турция.

Проведенные геосейсмические исследования показали, что Сомали обладает потенциальными запасами нефти и природного газа, эквивалентными 30 млрд баррелей.

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