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Власти Сирии в ближайшее время не намерены разрывать соглашения о базах России

Власти Сирии в ближайшее время не намерены разрывать соглашения о базах России Новые власти Сирии в ближайшее время не намерены разрывать соглашения, по которым Россия использует военные базы в стране.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 16:53
Власти Сирии в ближайшее время не намерены разрывать соглашения о базах России

Новые власти Сирии в ближайшее время не намерены разрывать соглашения, по которым Россия использует военные базы в стране.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, участники консультаций обсуждают численность российского контингента.

"Россия стремится сохранить юридический статус своих баз. Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия. До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения", - сказал источник.

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