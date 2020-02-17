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Власти Сингапура запретили въезд и транзит пассажирам судна Westerdam

Власти Сингапура запретили въезд и транзит пассажирам судна Westerdam
© Financial Times

Власти Сингапура не разрешат въезд или транзит через страну пассажирам круизного лайнера Westerdam, сошедшим на берег в Камбодже. 

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном  сегодня заявлении министра национального развития Лоуренса Вона.

"Двое граждан Сингапура, которые путешествовали на данном судне, вернулись в республику, они помещены в специальный карантинный центр на две недели", - сказал глава ведомства. "Другие пассажиры этого лайнера не смогут ни прибыть в Сингапур, ни проследовать в другую страну транзитом", - подчеркнул министр.

В свете текущей ситуации оператор отменил следующий круиз Westerdam, запланированный 29 февраля из Иокогамы.

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