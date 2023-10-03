Власти Сингапура заморозили 2 млрд долларов в рамках масштабного дела об отмывании денег

Власти Сингапура сообщили, что объем замороженных активов по одному из крупнейших в истории страны дел об отмывании средств достиг $2 млрд.

Объем замороженных активов по одному из крупнейших в истории страны дел об отмывании средств достиг $2 млрд.

Как передает Report , об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Сингапура Джозефина Тео, среди замороженных активов есть как обычная, так и криптовалюта, а также 152 объекта недвижимости, 62 автомобиля, золотые слитки, ювелирные изделия, люксовые часы и сумки, а также несколько тысяч бутылок премиальных спиртных напитков.

Арест средств произошел в рамках расследования, в ходе которого в середине августа были задержаны десять иностранных граждан, подозреваемых в масштабном отмывании средств на территории Сингапура. Сообщается, что подозреваемые, среди которых есть граждане КНР, Камбоджи, Турции, Кипра, Доминиканской Республики и Вануату, отмывали средства при помощи нелегального игорного бизнеса и мошеннических схем.

Скандал вызвал большой резонанс в Сингапуре, который считается одним из самых престижных финансовых центров Азии и всего мира во многом благодаря активным усилиям властей по повышению прозрачности бизнеса, финансовых операций, а также по противодействию коррупции и мошенничеству. Власти Сингапура уже заявили, что этот скандал приведет к ужесточению иммиграционного законодательства. "Сингапур весьма серьезно относится к борьбе с отмыванием средств. Мы никогда не закроем глаза на риски, если хотя бы однажды эти риски попали в нашу сферу наблюдения",- подчеркнула госпожа Тео.