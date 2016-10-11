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    Власти Сингапура закрыли филиал швейцарского банка за отмывание денег

    Несколько месяцев назад за аналогичные нарушения власти Сингапура закрыли филиал еще одного швейцарского банка BSI

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Власти Сингапура отозвали лицензию у действующего в стране филиала швейцарского банка Falcon Private Bank в связи с серьезными нарушениями закона о предотвращении отмывании денег.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении Денежно-кредитного управления, выполняющего функции Центробанка.

    Кроме того, было объявлено о "наложении штрафа в размере 1 млн сингапурских долларов (около 727 тыс. долларов) на местный банк DBS за выявленные 10 нарушений, а также штраф в размере 1,3 млн сингапурских долларов (около 943 тыс. долларов) на другой местный банк UOB за обнаруженные 13 нарушений "Правил о предотвращении отмывании денег и финансирования терроризма".

    В заявлении также отмечается, что "санкции были наложены на три банка по результатам расследования сотрудниками Денежно-кредитного управления о финансовых потоках, принадлежащих государственному инвестиционному фонду Малайзии 1MDB и проходивших через эти банки в период с марта 2013 по май 2015".

    Несколько месяцев назад за аналогичные нарушения власти Сингапура закрыли филиал еще одного швейцарского банка BSI.

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