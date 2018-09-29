Власти Сингапура раздадут жителям более 500 миллионов долларов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Сингапура выплатит своим гражданам 511 миллионов долларов в качестве вознаграждения за вклад в развитие экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует заявление Министерства финансов.

Выплаты будут предусмотрены для 2,8 миллиона совершеннолетних жителей Сингапура, а сумма вознаграждения будет зависеть от суммы дохода граждан за 2017 год.

Жителей разделили на три группы. В первую группу вошли сингапурцы, чей доход в 2017 году не превысил 28 тысяч сингапурских долларов (20,4 тысячи долларов США). Им выплатят по 300 сингапурских долларов (219 долларов США).

Во вторую группу вошли жители с доходом, не превышающим 100 тысяч сингапурских долларов (73,1 тысячи долларов США). Они получат 200 сингапурских долларов (146,5 долларов США). А к третьей группе относятся граждане страны с доходом выше 100 тысяч сингапурских долларов, им положена выплата в размере 100 сингапурских долларов (73 доллара США).

Согласно официальным данным, в 2017 году рост экономики Сингапура составил 3,6%, что более чем в два раза превысило первоначальный прогноз властей страны.