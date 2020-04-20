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Власти Сингапура предупредили об угрозе иностранного вмешательства во время выборов

​Власти Сингапура предупредили об угрозе иностранного вмешательства во

Власти Сингапура предупредили политические партии об угрозе иностранного вмешательства, в том числе при помощи кибератак, в преддверии всеобщих парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступили совместно в понедельник министерство внутренних дел, агентство кибербезопасности, а также избирательная комиссия.

В сообщении подчеркивается, что политические партии "должны осознавать степень угрозы иностранного вмешательства" и усилить защиту своей компьютерной инфраструктуры, "своих учетных записей в интернете, социальных сетях". Кроме того, подчеркивается, что политические силы несут ответственность "за появление подозрительной активности на своих платформах".

"Сингапур не застрахован от подобной деятельности во время подготовки к всеобщим выборам, которые должны пройти до августа 2021 года", - говорится в заявлении.

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