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Власти Швейцарии возбудили около 30 дел из-за попыток обойти санкции против РФ

Власти Швейцарии возбудили около 30 дел из-за попыток обойти санкции против РФ Швейцарские власти завели 29 дел по факту предполагаемых нарушений антироссийских санкций.
Другие страны
8 мая 2023 г. 16:29
Власти Швейцарии возбудили около 30 дел из-за попыток обойти санкции против РФ

Швейцарские власти завели 29 дел по факту предполагаемых нарушений антироссийских санкций.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.

"В настоящее время насчитывается 130 предполагаемых случаев обхода санкций", - отметила она.

Глава SECO сказала, что по факту возбудили 29 дел об административном и административно-уголовном правонарушении, по 14 из них уже завершили.

Расследование не выявило оснований для открытия дел в 36 случаях, по остальным проходят проверки.

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Версия на английском языке Swiss authorities launch nearly 30 cases on attempts to circumvent anti-Russian sanctions

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