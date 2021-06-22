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Власти Швейцарии рекомендовали вакцинироваться от коронавируса с 12 лет

Власти Швейцарии рекомендовали вакцинироваться от коронавируса с 12 лет Власти Швейцарии рекомендовали вакцинацию от коронавируса с 12 лет.
Другие страны
22 июня 2021 г. 19:18

Власти Швейцарии рекомендовали вакцинацию от коронавируса с 12 лет.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) страны.

Оно пояснило, что хотя риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме среди подростков низок, у них "тоже должна быть возможность защищаться [от болезни] при помощи вакцины".

Ранее агентство по терапевтической продукции Swissmedic разрешило применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для прививок в возрастной группе от 12 до 15 лет. С учетом этого разрешения федеральное управление здравоохранения и федеральная комиссия по вакцинации в понедельник "рекомендовали молодежи в возрасте от 12 до 15 лет, которая желает вакцинироваться, сделать это".

Подчеркивается, что эта рекомендация адресована прежде всего подросткам с хроническими заболеваниями, которые хотят избежать, насколько это возможно, дополнительного инфицирования.

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