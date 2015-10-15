Власти Швейцарии: пока рано говорить о последствиях решения ЕСПЧ по делу Перинчека

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Федеральное управление юстиции Швейцарии "с интересом приняло к сведению" вынесенное в четверг Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге (Франция) решение по делу, касающемуся жалобы, поданной на Конфедерацию гражданином Турции Догу Перинчеком. Об этом говорится в заявлении этого управления, опубликованном в Берне, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Большая палата ЕСПЧ постановила, что Швейцария нарушила свободу выражения мнения главы Рабочей партии Турции Догу Перинчека: он был приговорен в 2007 году судом швейцарского кантона Во к денежному возмещению морального ущерба и штрафу за то, что в публичных выступлениях называл так называемый "геноцид" армян в Османской империи "международной ложью". По мнению палаты, слова Перинчека "не равнозначны призыву к ненависти, насилию и нетерпимости в отношении армян". В Страсбурге сочли, что Перинчек "просто выразил мнение, отличное от того, которое распространено в Швейцарии". Постановление ЕСПЧ является окончательным и не может быть обжаловано.

В своем заявлении управление юстиции Швейцарии отмечает, что принятое в Страсбурге постановление "подтверждает большое значение, придаваемое ЕСПЧ свободе выражения мнения". В Берне напоминают, что Догу Перинчек пытался обжаловать приговор суда кантона Во в различных судебных инстанциях в Швейцарии, а затем обратился в Страсбург.

В декабре 2013 года ЕСПЧ вынес решение в его пользу, расценив действия Швейцарии как нарушение свободы выражения мнений. Швейцария, однако, с таким выводом не согласилась и инициировала рассмотрение этого вопроса Большой палате ЕСПЧ. Но эта палата в четверг подтвердила прежнее постановление. "За" проголосовали 10 судей, "против" - 7.