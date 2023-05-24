Власти Швейцарии поддержали возможную перепродажу Германии 25 танков Leopard 2

Правительство Швейцарии поддерживает предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2, что создает условия для их перепродажи Германии.

Правительство Швейцарии поддерживает предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2, что создает условия для их перепродажи Германии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Министерстве обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии.

"Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (SiK-N) о выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2", - говорится в публикации.

Сообщается, что вывод танков из эксплуатации должен быть осуществлен только в том случае, если они будут перепроданы германскому производителю. Если обе палаты швейцарского парламента одобрят предложение о списании танков, правительство поручит Минэкономики оценить соответствующую экспортную декларацию и "представить ее для принятия решения".

Ранее стало известно, что Германия потратит на закупку партии из 18 танков Leopard 2 и 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2 000 почти 850 млн евро.