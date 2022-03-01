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Власти Швеции выступили за дальнейшее ужесточение санкций против России

Власти Швеции выступили за дальнейшее ужесточение санкций против России Шведское правительство хотело бы, чтобы ЕС принял решение о дальнейшем ужесточении санкций против России, в том числе лиц, связанных с руководством страны.
Другие страны
1 марта 2022 г. 13:29
Власти Швеции выступили за дальнейшее ужесточение санкций против России

Шведское правительство хотело бы, чтобы ЕС принял решение о дальнейшем ужесточении санкций против России, в том числе лиц, связанных с руководством страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен.

"ЕС ввел исторические меры, но их необходимо больше, - сказал он. - Нам нужно сильнее и шире ударить по российскому высшему эшелону [власти]. Речь идет, например, о том, что санкции должны быть направлены против еще большего числа олигархов, которые поддерживают Путина. Мы также хотим привлечь больше людей, принадлежащих к так называемой [частной военной компании] группе "Вагнер".

Правительство хотело бы отмены предоставляемых некоторыми странами так называемых золотых паспортов и более жесткой изоляции России. Участие страны в международных организациях должно быть ограничено, все российские спортсмены также должны быть отстранены от всех международных спортивных соревнований, пояснил министр.

Он призывает к расследованию сообщений о якобы нарушениях Россией международного права. "Правительство возьмет на себя инициативу по созданию международного механизма, который сможет собирать факты и расследовать подозрения в таких преступлениях, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности", - продолжил Дальгрен.

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Версия на азербайджанском языке İsveç XİN başçısı: "Rusiyaya qarşı sanksiyalar daha da sərtləşdirilməlidir"

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