​Власти Швеции депортируют из страны двух имамов

Миграционное управление Швеции приняло решение о высылке из страны имама из города Евле Абу Раада. Это было сделано на основании данных полиции безопасности СЕПО, которая, исходя их Закона об особом контроле за иностранцами, произвела в конце апреля задержание имама и его 34-летнего сына Раада Аль-Духана.

Об этом сообщает газета Gefle Dagblad, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Упомянутый закон применяется в стране не столь часто. Он дает спецслужбам право на арест лиц, представляющих серьезную угрозу национальной безопасности, и делать представление на их депортацию из страны.

Выходец из Ирака Абу Раад приехал в Швецию в 1996 году, а уже в следующем году получил вид на жительство в королевстве. Кроме него, высылке из Швеции подлежит и имам из города Умео Хусейн Аль-Джибури. Об этом есть соответствующее постановление Миграционного управления. Так же как и Абу Раад, он содержался под арестом в полиции безопасности.

В минувший вторник СЕПО сообщила, что обратилась в Миграционное управление с требованием выслать из страны ряд лиц, представляющих угрозу безопасности страны. По мнению полиции, это может помочь снизить рост экстремистов: число насильственных экстремистов в Швеции в последние годы увеличилось многократно - с сотен до тысяч. Как отметил глава СЕПО Клас Фриберг, сокращение количества радикалов имеет решающее значение для долгосрочного снижения террористической угрозы и содействия безопасной Швеции