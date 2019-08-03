​Власти штата Мехико справились с крупной утечкой газа

Власти штата Мехико сумели ликвидировать крупную утечку газа в районе Некстлальпан, из-за которой там была проведена массовая эвакуация.

Как передаёт Report, об этом сообщил губернатор региона Альфредо дель Масо.

"Благодаря совместной работе представителей трех уровней власти удалось взять под контроль ситуацию с утечкой газа в Некстлальпане", - написал политик в своем Twitter. Ликвидация последствий нелегальной врезки в принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex газопровод заняла около 14 часов.

Инцидент повлек за собой эвакуацию, по разным оценкам, от 1,8 до 3 тыс. местных жителей. Согласно официальным данным, никто не пострадал.