Власти штата Флорида судятся с Байденом из-за политики в отношении мигрантов

В США стартовало судебное разбирательство по иску, поданному губернатором Флориды и республиканцем Роном Десантисом к администрации президента США, демократа Джо Байдена из-за неэффективной политики в отношении нелегальных мигрантов.

В США стартовало судебное разбирательство по иску, поданному губернатором Флориды и республиканцем Роном Десантисом к администрации президента США, демократа Джо Байдена из-за неэффективной политики в отношении нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, Десантис утверждает, что администрация Байдена позволяет тысячам нелегальных мигрантов проникать на территорию США и оставаться там. Многие из таких мигрантов в итоге оказываются во Флориде. Юристы губернатора утверждают, что мигранты угрожают общественной безопасности штата, а их содержание обходится дорого.

В понедельник, выступая в суде города Пенсакола во Флориде, замгенпрокурора штата Джеймс Персиваль заявил, что Министерство внутренней безопасности США (МВБ) "систематически сокращало ресурсы для содержания мигрантов под стражей". По словам юриста, Белый дом в большей степени "желает отпускать" мигрантов, а не задерживать их.

В свою очередь, адвокаты администрации Байдена утверждают, что число мигрантов увеличилось за последние десятилетия и новой политики в отношении мигрантов не принималось. "Нет никакой новой политики администрации, которая была бы направлена на или поощряла бы или даже намекала на освобождение мигрантов", - отметила адвокат от Минюста Эрин Райан.

Издание отмечает, что Десантис подал иск к МВБ, Таможенной и пограничной службе США и другим ведомствам в структуре администрации. Министерство внутренней безопасности дважды просило прекратить дело, но судья Т. Кент Уэтерелл, назначенец экс-президента Дональда Трампа, эти ходатайства отклонил.