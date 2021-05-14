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Власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для туристов

Власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для туристов Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы.
Другие страны
14 мая 2021 г. 00:04
Власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для туристов

Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

В среду Минздрав выпустил новые правила для иностранных гостей. Всех путешественников, вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет, ждет двухнедельный карантин в сертифицированных отелях. Это требование будет действовать до конца мая, хотя еще в марте от самоизоляции были освобождены вакцинированные иностранцы.

Согласно новому протоколу, дети младше двух лет освобождаются от ПЦР-тестирования на COVID-19. Все туристы старше 12 лет должны сдать анализы в первый и на 11–14 день пребывания в стране.

Покинуть сертифицированный отель путешественники могут только по истечении двух недель карантина при условии отрицательных результатов тестов.

Кроме того, из-за роста заболеваемости с 17 мая будет действовать комендантский час с 23 до четырех часов, в том числе — и для зарубежных гостей.

Рестораны могут работать с загрузкой в 25 процентов и оказывать услуги доставки еды. Бары, казино, букмекерские конторы и массажные салоны останутся закрытыми, как и тренажерные залы, кинотеатры, парки и бассейны.

Супермаркетам разрешено запускать в помещение не более четверти от стандартной численности покупателей. Они должны соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, что сейчас на Шри-Ланке почти нет иностранцев. По данным управления по развитию туризма (SLTDA), за первые четыре месяца 2021 года число прибытий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 97 процентов, до 13,8 тыс гостей.

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Версия на азербайджанском языке Şri Lanka ölkəyə giriş şərtlərini sərtləşdirir

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