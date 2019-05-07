Власти Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов

Сотрудники полиции Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Adaderana.

По его данным, база находилась в двухэтажном здании в городе Нувара-Элия. На ней проходили обучение по меньшей мере 38 человек, включая непосредственного организатора серии взрывов в Коломбо. Владелец здания задержан полицией, на месте продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, 21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов.