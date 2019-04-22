Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим при взрывах в Коломбо

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате взрывов в Коломбо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал News 1ST.

Отмечается, что "вторник, 23 апреля, объявлен в Шри-Ланке национальным днем траура". Государственные флаги на госучреждениях будут приспущены, на территории всей страны отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, власти распорядились без задержек провести опознание жертв террористической атаки и передать тела родным.

По последним данным, число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, 500 получили ранения.