Власти Шри-Ланки начали задерживать организаторов массовых протестов

Власти Шри-Ланки сохранили в силе указ о чрезвычайном положении и инициировали задержания по меньшей мере трех организаторов уличных протестов, которые прокатились по стране в последние месяцы.

Власти Шри-Ланки сохранили в силе указ о чрезвычайном положении и инициировали задержания по меньшей мере трех организаторов уличных протестов, которые прокатились по стране в последние месяцы.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, режим ЧС в дальнейшем позволит местным армии и полиции допрашивать, задерживать и арестовывать людей в ускоренном порядке.

Премьер-министр островного государства Динеш Гунавардена отметил, что правительство готово поддержать ненасильственные протесты, но не допустит «террористических актов», которые ставят под угрозу демократию на Шри-Ланке.

Верховный суд Шри-Ланки накануне решил направить экс-президенту республики Готабаи Раджапаксе уведомление о необходимости явиться в суд 1 августа. Раджапаксу обязали сделать представление по ходатайству о проведении расследования в отношении лиц, которые несут ответственность за экономический кризис в стране.

Он подал в отставку 14 июля 2022 года. В настоящее время исполняющим обязанности президента является премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Также он является одним из основных кандидатов на пост главы государства.