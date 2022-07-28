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Власти Шри-Ланки начали задерживать организаторов массовых протестов

Власти Шри-Ланки начали задерживать организаторов массовых протестов Власти Шри-Ланки сохранили в силе указ о чрезвычайном положении и инициировали задержания по меньшей мере трех организаторов уличных протестов, которые прокатились по стране в последние месяцы.
Другие страны
28 июля 2022 г. 20:36
Власти Шри-Ланки начали задерживать организаторов массовых протестов

Власти Шри-Ланки сохранили в силе указ о чрезвычайном положении и инициировали задержания по меньшей мере трех организаторов уличных протестов, которые прокатились по стране в последние месяцы.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, режим ЧС в дальнейшем позволит местным армии и полиции допрашивать, задерживать и арестовывать людей в ускоренном порядке.

Премьер-министр островного государства Динеш Гунавардена отметил, что правительство готово поддержать ненасильственные протесты, но не допустит «террористических актов», которые ставят под угрозу демократию на Шри-Ланке.

Верховный суд Шри-Ланки накануне решил направить экс-президенту республики Готабаи Раджапаксе уведомление о необходимости явиться в суд 1 августа. Раджапаксу обязали сделать представление по ходатайству о проведении расследования в отношении лиц, которые несут ответственность за экономический кризис в стране.

Он подал в отставку 14 июля 2022 года. В настоящее время исполняющим обязанности президента является премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Также он является одним из основных кандидатов на пост главы государства.

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