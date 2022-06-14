Власти Шотландии намерены провести еще один референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести еще один референдум о независимости страны в следующем году, даже если не получит на это одобрение парламента Великобритании.
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"В повседневной жизни люди по всей Шотландии страдают от последствий растущих расходов на жилье, низких темпов роста и увеличивающегося неравенства, ограниченного государственного финансирования и многих последствий Брекзита, за который мы не голосовали", - заявила Стерджен, отметив, что пришло время задаться вопросом: останется ли Шотландия "привязанной к экономической модели Великобритании" или "возьмет за основу курс на европейские страны" и попытается выйти из состава королевства.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая с речью в память о Фолклендской войне, отметил, что "народ Шотландии принял решение всего несколько лет назад", и потому вопрос о независимости следует считать закрытым.
В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь необходим новый референдум. Она это мотивирует, в частности, тем, что Великобритания вышла из ЕС, и потому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.