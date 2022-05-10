Власти Шанхая в попытках сдержать COVID-19 полностью закрыли метро

Власти Шанхая в рамках борьбы с COVID-19 полностью приостановили работу метрополитена.

Власти Шанхая в рамках борьбы с COVID-19 полностью приостановили работу метрополитена.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, городская администрация остановила движение на двух последних действующих линиях метро, и, таким образом, впервые весь метрополитен Шанхая прекратил работать.

Власти запретили горожанам выходить из дома и заказывать товары не первой необходимости во время "периода тишины", который продлится минимум до среды. Ограничения могут продлить в зависимости от результатов массового тестирования.

Суточное количество новых случаев коронавируса в Шанхае, население которого составляет 25 млн человек, упало до примерно 3 тыс., тогда как в середине апреля этот показатель достигал 26 тыс. Накануне в городе скончались еще шесть человек по причинам, связанным с COVID-19. Общее такое количество летальных исходов в Шанхае с начала вспышки болезни достигло 553.

В Пекине во вторник начался очередной этап тестирования на коронавирус миллионов жителей китайской столицы. Накануне в городе выявили еще 74 случая COVID-19. Власти ввели режим изоляции в отдельных жилых комплексах и строениях, закрыли около 60 станций метро, запретили принимать пищу в ресторанах, разрешив либо забирать еду на вынос, либо заказывать ее на дом.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 220,3 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,1 тыс. смертей от последствий заболевания.