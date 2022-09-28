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Власти Шанхая сняли последний локальный локдаун

Власти Шанхая сняли последний локальный локдаун Власти Шанхая в среду сняли последний локальный локдаун в городе, таким образом, в мегаполисе не осталось ни одного района со средним или высоким уровнем опасности инфицирования коронавирусом.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 08:17
Власти Шанхая сняли последний локальный локдаун

Власти Шанхая в среду сняли последний локальный локдаун в городе, таким образом, в мегаполисе не осталось ни одного района со средним или высоким уровнем опасности инфицирования коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный информационный ресурс Shine.

Речь идет о частичном локдауне в зоне высокой опасности в городе Ляньтан шанхайского района Цинпу. "Это означает, что весь город переходит к рутинным мерам по предотвращению и контролю за распространением COVID-19", - говорится в сообщении местных властей в официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Согласно установленным правилам, введение среднего и высокого уровней опасности зависит от числа выявленных инфицированных. Локдауны обычно продолжаются от одной до нескольких недель в зависимости от результатов тестов на ковид у жителей закрытого на карантин района.

В настоящее время в городе продолжают требовать наличие отрицательного теста на ковид для прохода во все общественные места, сделанного за последние 72 часа. В предстоящие выходные по случаю Дня образования КНР, который отмечается 1 октября, власти Шанхая попросили жителей не покидать город без острой необходимости. Однако локдауна уже нет, и при наличии 48-часового отрицательного теста на ковид можно покинуть мегаполис на любом доступном виде транспорта.

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