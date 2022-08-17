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Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней

Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней Власти Шанхая планируют выдать жителям города купоны на онлайн-покупки на общую сумму 1 млрд юаней ($147,3 млн), чтобы простимулировать потребительские расходы.
Другие страны
17 августа 2022 г. 20:30
Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней

Власти Шанхая планируют выдать жителям города купоны на онлайн-покупки на общую сумму 1 млрд юаней ($147,3 млн), чтобы простимулировать потребительские расходы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

Заявку на купоны могут подать все жители Шанхая старше 18 лет. Купоны будут выдаваться тремя партиями с конца августа по ноябрь, их можно будет потратить в платежных сервисах Alipay и WeChat Pay, а также в платежной системе Union Pay на оплату еды, розничных товаров, развлечений и туристических услуг.

Валовый региональный продукт Шанхая во втором квартале рухнул на 13,7% в годовом выражении из-за жестких мер, призванных сдержать распространение коронавируса.

Для восстановления экономики власти города приняли ряд мер, включая субсидии на покупку новых автомобилей на новых источниках энергии (NEV) для стимулирования авторынка. "Синьхуа" сообщает, что вскоре в Шанхае могут анонсировать меры для поддержки продаж бытовой электроники.

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