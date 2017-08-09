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    Власти Северной Кореи освободили приговоренного к пожизненному заключению пастора

    Он отбывал наказание в одной из исправительно-трудовых колоний страны

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Власти КНДР освободили канадского пастора Лим Хён Су, отбывавшего пожизненное заключение по обвинению в подрывной деятельности. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении, распространенном государственным агентством Северной Кореи. 

    Отмечается, что им Хён Су, гражданин Канады, был освобожден по состоянию здоровья в соответствии с решением Верховного суда КНДР 9 августа 2017 года. 

    Согласно информации, в 2015 году канадский протестантский пастор корейского происхождения Лим Хён Су был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность.

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