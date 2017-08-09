Власти Северной Кореи освободили приговоренного к пожизненному заключению пастора

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Власти КНДР освободили канадского пастора Лим Хён Су, отбывавшего пожизненное заключение по обвинению в подрывной деятельности.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении, распространенном государственным агентством Северной Кореи.

Отмечается, что им Хён Су, гражданин Канады, был освобожден по состоянию здоровья в соответствии с решением Верховного суда КНДР 9 августа 2017 года.

Согласно информации, в 2015 году канадский протестантский пастор корейского происхождения Лим Хён Су был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность.