Власти Сенегала и Ботсваны вызвали послов США для разъяснения высказываний Трампа

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Власти Сенегала вызвали посла Соединённых Штатов для разъяснения высказываний американского президента Дональда Трампа о странах Африки и Гаити.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на Госдепартамент.

Отмечается, что также по этой причине американский посол был вызван властями Ботсваны.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из “грязных дыр”.

Власти Гаити вызвали американского представителя для дачи объяснений после уничижительных высказываний Трампа.