Власти Саудовской Аравии предотвратили теракты

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Саудовской Аравии предотвратили два теракта, которые боевики готовились совершить в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление МВД.

Сотрудники ведомства задержали двух граждан Пакистана, сирийца и суданца, подозреваемых в подготовке теракта на футбольном матче между командами Саудовской Аравии и ОАЭ в городе Джидда. Злоумышленники планировали подорвать заминированный автомобиль у стадиона. Ведомство не уточнило, связаны ли предполагаемые террористы с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Власти также задержали четырех человек по подозрению в подготовке нападения на полицейских. Все задержанные являются гражданами Саудовской Аравии, предполагается, что они получили инструкции от одного из главарей ИГ в Сирии.