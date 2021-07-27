Власти Саудовской Аравии ограничат выезд подданных из королевства за посещение некоторых стран

Власти Саудовской Аравии запретят подданным выезд из страны на три года в случае нарушения ими запрета на посещение отдельных государств, введенного по эпидемиологическим соображениям.

Власти Саудовской Аравии запретят подданным выезд из страны на три года в случае нарушения ими запрета на посещение отдельных государств, введенного по эпидемиологическим соображениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник МВД королевства на своей странице в Twitter.

"Все те, кто будет уличен в посещении стран, поездки в которые запрещены, по возвращении ответят перед законом и подвергнутся суровым санкциям, им будет запрещено выезжать за пределы королевства в течение трех лет", - говорится в сообщении министерства.

В свете продолжающейся пандемии COVID-19 и распространения штаммов коронавируса саудовские власти напомнили о действующем запрете на посещение некоторых стран, в том числе транзитом через другие государства. К таким странам относятся ОАЭ, Ливия, Сирия, Ливан, Йемен, Иран, Турция, Армения, Эфиопия, Сомали, ДРК, Афганистан, Венесуэла, Беларусь, Индия и Вьетнам. Исключения сделаны для дипломатов и членов их семей, представителей иностранных делегаций, экипажей воздушных судов, а также задействованных в поставках медикаментов лиц.