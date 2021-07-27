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Власти Саудовской Аравии ограничат выезд подданных из королевства за посещение некоторых стран

Власти Саудовской Аравии ограничат выезд подданных из королевства за посещение некоторых стран Власти Саудовской Аравии запретят подданным выезд из страны на три года в случае нарушения ими запрета на посещение отдельных государств, введенного по эпидемиологическим соображениям.
Другие страны
27 июля 2021 г. 20:11
Власти Саудовской Аравии ограничат выезд подданных из королевства за посещение некоторых стран

Власти Саудовской Аравии запретят подданным выезд из страны на три года в случае нарушения ими запрета на посещение отдельных государств, введенного по эпидемиологическим соображениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник МВД королевства на своей странице в Twitter.

"Все те, кто будет уличен в посещении стран, поездки в которые запрещены, по возвращении ответят перед законом и подвергнутся суровым санкциям, им будет запрещено выезжать за пределы королевства в течение трех лет", - говорится в сообщении министерства.

В свете продолжающейся пандемии COVID-19 и распространения штаммов коронавируса саудовские власти напомнили о действующем запрете на посещение некоторых стран, в том числе транзитом через другие государства. К таким странам относятся ОАЭ, Ливия, Сирия, Ливан, Йемен, Иран, Турция, Армения, Эфиопия, Сомали, ДРК, Афганистан, Венесуэла, Беларусь, Индия и Вьетнам. Исключения сделаны для дипломатов и членов их семей, представителей иностранных делегаций, экипажей воздушных судов, а также задействованных в поставках медикаментов лиц.

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