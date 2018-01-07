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    Власти Саудовской Аравии назвали причину ареста 11 принцев

    Принцы требовали отменить приказ короля, согласно которому они должны теперь сами оплачивать счета за воду и электричество

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб заявил об аресте 11 протестующих членов монаршей семьи в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде.

    Как передает Report, по словам генпрокурора, принцы требовали отменить приказ короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому они должны теперь сами оплачивать счета за воду и электричество.

    Протестующие также хотели получить денежную компенсацию за судебный приговор в отношении своего родственника. По данным некоторых СМИ, речь идет о казне двоюродного брата принцев.

    Как уточнил аль-Мужиб, все арестованные помещены в тюрьму Эль-Хайр, где они ждут судебного разбирательства.

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