Власти Саудовской Аравии казнили виновника ДТП

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что Мухаммед аль-Кахтани был казнен в Эр-Рияде. По его вине погибли шесть человек из одной семьи, включая детей.

Как сообщается, аль-Кахтани управлял джипом в пьяном состоянии и на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек.