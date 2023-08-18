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Власти Сан-Франциско просят регулятора приостановить внедрение беспилотных такси

Власти Сан-Франциско просят регулятора приостановить внедрение беспилотных такси Власти Сан-Франциско обратились к калифорнийскому регулятору с просьбой приостановить действие выданного ранее разрешения на эксплуатацию роботакси в городской черте.
Другие страны
18 августа 2023 г. 12:44
Власти Сан-Франциско просят регулятора приостановить внедрение беспилотных такси

Власти Сан-Франциско обратились к калифорнийскому регулятору с просьбой приостановить действие выданного ранее разрешения на эксплуатацию роботакси в городской черте.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

Прокурор города Дэвид Чиу направил в California Public Utilities Commission (CPUC) обращение, в котором призвал орган отложить внедрение роботакси, пока местные власти будут добиваться повторного рассмотрения вопроса их безопасности.

Снятие ограничений на работу беспилотных такси нанесет городу ущерб, который перевешивает возможные негативные последствия для компаний от задержек в коммерческой эксплуатации автопарка, считает Чиу.

Неделю назад регулятор (CPUC) снял ограничения на работу самоуправляемых такси компаний Cruise и Waymo в Сан-Франциско - до этого беспилотные автомобили могли использоваться для перевозок только в определенное время суток и в ограниченном количестве.

Власти Сан-Франциско указывают на растущее число инцидентов с участием роботакси. В частности, автомобили без водителя блокируют движение на дорогах и препятствуют проезду машин экстренных служб, а в ходе недавнего происшествия два самоуправляемых такси проехали через территорию строительной площадки.

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