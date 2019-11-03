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Власти Сальвадора высылают из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы

Власти Сальвадора высылают из страны членов дипломатического корпуса В

Власти Сальвадора высылают из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter президента страны Найиб Букеле.

Отмечается что причиной для такого решение стал докладу Верховного комиссара ООН по правам человека о неоднократных нарушениях прав человека на территории Венесуэлы, а также в связи с заявлениями президента Сальвадора Найиб Букеле о непризнании режима венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Уточняется, что дипломатическому корпусу было предоставлено 48 часов для того, чтобы покинуть территорию страны.

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