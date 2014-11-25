Власти России заменили квоты для трудовых мигрантов патентами

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон о замене квотирования трудовых мигрантов патентной системой. Как сообщает Report, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

В соответствии с законом, патент будет выдаваться на месяц, с возможностью продления до года. Получить его нужно будет в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Цену патентов будет определять для себя каждый субъект РФ.

Закон вводит единые требования для получения патента: владение русским языком, отсутствие судимости, регистрация по месту пребывания, подтверждение уплаты налога на доходы физлиц, отсутствие опасных для окружающих инфекционных заболеваний, ВИЧ и наркомании и наличие действующего в России полиса добровольного медстрахования. За нарушения при оформлении патента устанавливается административная ответственность.

На проживание и работу в России иностранным гражданам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году — и безвизовых.